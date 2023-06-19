У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток

За два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр .

"У цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 кв. км", - повідомила вона.

За її словами, на півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках.

"За минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали більше 4600 вбитих та поранених, крім того нашими оборонцями було взято в полон більше 80 бійців агресора", - повідомила заступник міністра.

Також силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких - вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого, повідомила Маляр.

Ситуація на сході

Маляр розповіла, що на сході ворог докладав чимало зусиль, щоб зупинити просування наших військ на Бахмутському напрямку, перекинув туди додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів.

"Загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилась, разом з тим тривали бої - відбулось 41 боєзіткнення та наші війська просунулися в глибину противника на декількох ділянках", - розповіла вона.

За її словами, ворог продовжував минулого тижня наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. "Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили завдяки професійності та мужності наших бійців", - зазначила заступник міністра.

Вона також повідомила, що за минулий тиждень на сході противник здійснив більше ніж 5800 обстрілів та використав 277 тисяч боєприпасів.

Ситуація навколо П'ятихаток

У неділю 18 червня росіяни спершу заявили про втрату населеного пункту П'ятихатки на Запорізькому напрямку, але потім це спростували. Як зазначив в коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, такі дії можуть свідчити про те, що росіяни в паніці.

(deepstatemap.live)

На початку червня ЗСУ почали наступ на кількох напрямках. Детальніше про просування українських військових по всій лінії фронту читайте в матеріалі РБК-Україна.