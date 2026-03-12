ua en ru
ЗСУ просунулися біля Куп’янська, Гуляйполя та ще двох напрямках, - ISW

10:22 12.03.2026 Чт
2 хв
Українські війська демонструють тактичне просування на сході та півдні
aimg Ірина Глухова
ЗСУ просунулися біля Куп’янська, Гуляйполя та ще двох напрямках, - ISW Фото: ЗСУ просунулися біля Куп’янська, Гуляйполя та ще двох напрямках (Getty Images)

Останніми днями українські війська просунулися на кількох напрямках фронту, зокрема поблизу Куп’янська, Олександрівки, Гуляйполя та Костянтинівки-Дружківки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: ЗСУ просунулися на Дніпропетровщині: у ISW назвали звільнені населені пункти (карта)

Куп'янськ

На Куп’янському напрямку українські війська нещодавно незначно просунулися. Геолокаційні дані від 10 березня показують, як ЗСУ очищають підстанцію на північ від Ківшарівки на південний схід від Куп’янська, що свідчить про контроль українських сил над цим районом.

10-11 березня російські війська проводили наступальні дії у напрямку самого Куп’янська та на схід поблизу Петропавлівки та Кучерівки.

Водночас російське командування перекидає підрозділи 1-го мотострілецького полку з Вовчанського напрямку на Куп’янський.

ЗСУ просунулися біля Куп’янська, Гуляйполя та ще двох напрямках, - ISW

Олександрівка

На Олександрівському напрямку українські війська також продовжують тактичне просування.

Геолокаційні відео від 10 березня показують, як ЗСУ вдарили по російському військовому в Новогригорівці, що свідчить про ймовірне звільнення населеного пункту.

10–11 березня російські війська атакували на південний схід від Олександрівки поблизу Новогригорівки та у напрямку Вербового, а українські сили контратакували поблизу Гаю.

Речник Південних сил оборони України полковник Владислав Волошин повідомив, що бої за Новогригорівку та Березове тривають, а великі втрати російських підрозділів, зокрема 6-го танкового полку 90-ї дивізії, зробили їх бойово неефективними.

ЗСУ просунулися біля Куп’янська, Гуляйполя та ще двох напрямках, - ISW

Гуляйполе

На цьому у напрямку українські війська звільняють окуповані об’єкти. Геолокаційні відео від 11 березня показують, як ЗСУ очищають житловий будинок і підвал на південному сході Різдвянки на північний захід від Гуляйполя.

Російські війська атакували під самим містом та на околицях - Різдвянка, Цвіткове, Варварівка, Святопетрівка, Староукраїнка, Верхня Терса, Воздвижівка, Зарічне, Залізничне, Гірке та Мирне.

Російські воєнкори стверджують, що українські сили контратакують у кількох із цих районів.

Костянтинівка-Дружківка

На тактичному напрямку Костянтинівка–Дружківка українські війська нещодавно провели локальні операції, що дозволяють зміцнити позиції та утримувати тиск на ворога.

Геолокаційні відео підтверджують активні дії українських сил у цьому районі.

ЗСУ просунулися біля Куп’янська, Гуляйполя та ще двох напрямках, - ISW

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, нещодавно начальник Генштабу Олександр Комаренко в інтервʼю РБК-України розповів про сплановану наступальну операцію на Олександрівському напрямку. У межах цих дій вже вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив ключові успіхи наступу ЗСУ на фронті.

