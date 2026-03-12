ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ продвинулись возле Купянска, Гуляйполя и еще двух направлениях, - ISW

10:22 12.03.2026 Чт
2 мин
Украинские войска демонстрируют тактическое продвижение на востоке и юге
aimg Ірина Глухова
ВСУ продвинулись возле Купянска, Гуляйполя и еще двух направлениях, - ISW Фото: ВСУ продвинулись возле Купянска, Гуляйполя и еще двух направлениях (Getty Images)

В последние дни украинские войска продвинулись на нескольких направлениях фронта, в частности вблизи Купянска, Александровки, Гуляйполя и Константиновки-Дружковки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также: ВСУ продвинулись на Днепропетровщине: в ISW назвали освобожденные населенные пункты (карта)

Купянск

На Купянском направлении украинские войска недавно незначительно продвинулись. Геолокационные данные от 10 марта показывают, как ВСУ очищают подстанцию к северу от Кившаровки к юго-востоку от Купянска, что свидетельствует о контроле украинских сил над этим районом.

10-11 марта российские войска проводили наступательные действия в направлении самого Купянска и на восток вблизи Петропавловки и Кучеровки.

В то же время российское командование перебрасывает подразделения 1-го мотострелкового полка с Волчанского направления на Купянское.

ВСУ продвинулись возле Купянска, Гуляйполя и еще двух направлениях, - ISW

Александровка

На Александровском направлении украинские войска также продолжают тактическое продвижение.

Геолокационные видео от 10 марта показывают, как ВСУ ударили по российскому военному в Новогригорьевке, что свидетельствует о вероятном освобождении населенного пункта.

10-11 марта российские войска атаковали на юго-восток от Александровки вблизи Новогригорьевки и в направлении Вербового, а украинские силы контратаковали вблизи Гая.

Представитель Южных сил обороны Украины полковник Владислав Волошин сообщил, что бои за Новогригорьевку и Березовое продолжаются, а большие потери российских подразделений, в частности 6-го танкового полка 90-й дивизии, сделали их боево неэффективными.

ВСУ продвинулись возле Купянска, Гуляйполя и еще двух направлениях, - ISW

Гуляйполе

На этом направлении украинские войска освобождают оккупированные объекты. Геолокационные видео от 11 марта показывают, как ВСУ очищают жилой дом и подвал на юго-востоке Рождественки к северо-западу от Гуляйполя.

Российские войска атаковали под самим городом и в окрестностях - Рождественка, Цветково, Варваровка, Святопетровка, Староукраинка, Верхняя Терса, Воздвижовка, Заречное, Железнодорожное, Горькое и Мирное.

Российские военкоры утверждают, что украинские силы контратакуют в нескольких из этих районов.

Константиновка-Дружковка

На тактическом направлении Константиновка-Дружковка украинские войска недавно провели локальные операции, позволяющие укрепить позиции и удерживать давление на врага.

Геолокационные видео подтверждают активные действия украинских сил в этом районе.

ВСУ продвинулись возле Купянска, Гуляйполя и еще двух направлениях, - ISW

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, недавно начальник Генштаба Александр Комаренко в интервью РБК-Украина рассказал о спланированной наступательной операции на Александровском направлении. В рамках этих действий уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл ключевые успехи наступления ВСУ на фронте.

