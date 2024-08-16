ЗСУ просунулись ще на 1-3 км у Курській області, - Сирський

За його словами, війська наступального угруповування продовжують ведення боїв.

"Маємо просування на деяких напрямках на відстань від 1 до 3 кілометрів у бік противника. Вздовж всіє лінії фронту також продовжуються бої, в цілому ситуація контрольована", - сказав Сирський.

Він також доповів президенту Володимиру Зеленському про те, що генерал-майор Едуард Москальов вже приступив до виконання обов'язків коменданта Курської області.

"Продовжуємо поповнювати, на даний час йдуть бої в районі Малої Локні, я сподіваюсь, там буде взято багато полонених", - розповів Сирський.