ВСУ продвинулись еще на 1-3 км в Курской области, - Сырский

По его словам, войска наступательной группировки продолжают ведение боев.

"Имеем продвижение по некоторым направлениям на расстояние от 1 до 3 километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта также продолжаются бои, в целом ситуация контролируемая", - сказал Сырский.

Он также доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что генерал-майор Эдуард Москалев уже приступил к исполнению обязанностей коменданта Курской области.

"Продолжаем пополнять, сейчас идут бои в районе Малой Локни, я надеюсь, там будет взято много пленных", - рассказал Сырский.