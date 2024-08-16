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ВСУ продвинулись еще на 1-3 км в Курской области, - Сырский

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины продвинулись сегодня еще на расстояние от 1 до 3 километров в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По его словам, войска наступательной группировки продолжают ведение боев.

"Имеем продвижение по некоторым направлениям на расстояние от 1 до 3 километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта также продолжаются бои, в целом ситуация контролируемая", - сказал Сырский.

Он также доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что генерал-майор Эдуард Москалев уже приступил к исполнению обязанностей коменданта Курской области.

"Продолжаем пополнять, сейчас идут бои в районе Малой Локни, я надеюсь, там будет взято много пленных", - рассказал Сырский.

Наступление ВСУ в Курской области

Со вторника, 6 августа, Вооруженные силы Украины начали спецоперацию в Курской области, России. За это время Украина взяла под контроль уже 82 населенных пункта в Курской области (1150 квадратных километров территории).

Также там была создана военная комендатура, главой которой стал генерал-майор Эдуард Москалев.

Ранее сообщалось, что ВСУ полностью зачистили от российских войск город Суджа . Сегодня россияне заявили, что украинские войска якобы уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области, являющегося важной артерией логистики в этом районе.

Детальнее о том, зачем Украине наступление в Курской области и почему там была создана комендатура - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийКурская областьВойна в УкраинеАлександр Сырский