ЗСУ просунулись біля Покровська, а РФ атакувала на Сумщині: карти ISW

Російська армія намагається атакувати на Сумському напрямку. Водночас Збройні сили України контратакували неподалік Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни.
За даними ISW, українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Красного Лимана, що на північний схід від Покровська. А також на південний схід від Лисівки, що на південний схід від Покровська.
Водночас, росіяни, ймовірно, просунулися біля Леонтовичів, що на південь від Покровська.
Також аналітики зауважили, що російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області, але не досягли підтверджених успіхів.
Попри атаки окупантів українські війська утримують позиції в Новомиколаївці, що на північ від міста Суми. Також українські війська відтіснили російські війська між Клиндрівкою та Андріївкою, що на північ від міста Суми.
Такод 3 і 4 серпня російські війська атакували північну частину Сумської області. Зокрема на північ від міста Суми поблизу Клиндрівки та на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки.
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти намагаються прорватися до Покровська у Донецькій області. Росіяни використовують тактику "просочування" малими групами та загонами диверсантів.
До того Сирський повідомляв, що російська диверсійна група проникла до Покровська. Сили оборони спинили російські штурми та зачистили територію.
За словами українських військових, ворожі ДРГ знищуються ще до наближення до міста. А за даними аналітиків ISW від 31 липня, українські війська нещодавно просунулися в північній Лисівці на Покровському напрямку.
Британська розвідка вважає, що росіянам вдалося досягти на цьому напрямку деяких успіхів. Але ціну за це російські війська сплатили просто шалену.