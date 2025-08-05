ЗСУ просунулись біля Покровська, а РФ атакувала на Сумщині: карти ISW

Покровський напрямок

За даними ISW, українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Красного Лимана, що на північний схід від Покровська. А також на південний схід від Лисівки, що на південний схід від Покровська.

Водночас, росіяни, ймовірно, просунулися біля Леонтовичів, що на південь від Покровська.



Сумський напрямок

Також аналітики зауважили, що російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області, але не досягли підтверджених успіхів.

Попри атаки окупантів українські війська утримують позиції в Новомиколаївці, що на північ від міста Суми. Також українські війська відтіснили російські війська між Клиндрівкою та Андріївкою, що на північ від міста Суми.

Такод 3 і 4 серпня російські війська атакували північну частину Сумської області. Зокрема на північ від міста Суми поблизу Клиндрівки та на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки.

