Битва за Покровськ: розвідка Британії оцінила спроби армії РФ оточити місто
Російські сухопутні війська посилюють спроби оточити Покровськ. Протягом останнього тижня РФ досягла деяких успіхів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
Покровськ - це ключовий логістичний центр українських сил, який підтримує операції в Донецькій області.
"Протягом останнього тижня РФ досягла поступових успіхів на північному сході від Покровська, намагаючись обійти та перерізати його логістичні маршрути та наземні лінії зв'язку", - йдеться у звіті британської розвідки.
Як зазначається, окупаційні війська просунулися на захід у районі шосе H-32, зокрема в напрямку населеного пункту Родинське, через який проходить головний північний маршрут постачання Покровська.
Також росіяни захопили територію на південь від шосе, просунувшись у районі Миролюбівки.
Як відомо з відкритих джерел, у липні російські диверсійні та розвідувальні групи намагалися проникнути в південну частину Покровська. Українські сили провели операції з зачищення території.
"Покровськ, ймовірно, був пріоритетним напрямком для Росії з моменту захоплення Авдіївки в лютому 2024 року. Російські зусилля проти укріпленого міста коштували РФ великих втрат у живій силі та матеріальних ресурсах", - зазначає розвідка.
Фото: карта боїв на Покровському напрямку (deepstatemap.live)
Бої за Покровськ
Наприкінці липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що російська диверсійна група проникла до Покровська. Сили оборони спинили штурми та зачистили територію.
За словами українських захисників, ворожі ДРГ знищуються ще до наближення до міста. А за даними аналітиків ISW від 31 липня, українські війська нещодавно просунулися в північній Лисівці на Покровському напрямку.
Цей напрямок залишається найактивнішим на всій лінії фронту. За минулу добу на Покровському напрямку захисники зупинили 66 атак.
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