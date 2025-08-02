Битва за Покровськ: розвідка Британії оцінила спроби армії РФ оточити місто

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

Покровськ - це ключовий логістичний центр українських сил, який підтримує операції в Донецькій області.

"Протягом останнього тижня РФ досягла поступових успіхів на північному сході від Покровська, намагаючись обійти та перерізати його логістичні маршрути та наземні лінії зв'язку", - йдеться у звіті британської розвідки.

Як зазначається, окупаційні війська просунулися на захід у районі шосе H-32, зокрема в напрямку населеного пункту Родинське, через який проходить головний північний маршрут постачання Покровська.

Також росіяни захопили територію на південь від шосе, просунувшись у районі Миролюбівки.

Як відомо з відкритих джерел, у липні російські диверсійні та розвідувальні групи намагалися проникнути в південну частину Покровська. Українські сили провели операції з зачищення території.