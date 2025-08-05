ВСУ продвинулись возле Покровска, а РФ атаковала на Сумщине: карты ISW

Покровское направление

По данным ISW, украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Красного Лимана, что к северо-востоку от Покровска. А также на юго-восток от Лисовки, что на юго-восток от Покровска.

В то же время, россияне, вероятно, продвинулись возле Леонтовичей, что к югу от Покровска.



Сумское направление

Также аналитики отметили, что российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденных успехов.

Несмотря на атаки оккупантов украинские войска удерживают позиции в Новониколаевке, что к северу от города Сумы. Также украинские войска оттеснили российские войска между Клиндровкой и Андреевкой, что к северу от города Сумы.

3 и 4 августа российские войска атаковали северную часть Сумской области. В частности к северу от города Сумы вблизи Клиндровки и на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки.

