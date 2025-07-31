Українські воїни вибили росіян під Покровськом: де є просування
Українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Проте росіяни теж проводили наступальні операції у цьому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначають аналітики, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в північній Лисівці (на південний схід від Покровська).
Російський так званий "воєнкор" стверджував, що українські війська утримують позиції у Володимирівці (на північний схід від Покровська) та відбили російські штурми поблизу південної околиці Шахова.
Також пропагандисти зазначали, що російські війська нібито просувалися в центральній та східній частині Заповідного. Інший "воєнкор" заявляв, що російські війська увійшли буцімто до Родинського (на північ від Покровська).
Фото: карта боїв поблизу Покровська (understandingwar.org)
Представник українського підрозділу безпілотників розповів, що російські війська змінюють свою тактику на Покровському напрямку. Вони штурмують невеликими групами та використовують мотоцикли, зокрема з колясками, переважно для логістики.
А російський "воєнкор" стверджував, що окупанти, які наближаються до Покровська, використовують тактику, подібну до тієї, яку загарбники використовували для захоплення Селидового у 2024 році. Наприклад, атакують невеликими групами по дві-три особи, щоб знайти діри в українській обороні для просування вглиб населеного пункту.
Бої за Покровськ
Нещодавно головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили штурм противника.
В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксовано понад 150 бойових зіткнень. На Покровському напрямку росіяни 49 разів намагалися прорвати українську оборону.
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