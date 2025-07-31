Українські воїни вибили росіян під Покровськом: де є просування

Українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Проте росіяни теж проводили наступальні операції у цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в північній Лисівці (на південний схід від Покровська).

Російський так званий "воєнкор" стверджував, що українські війська утримують позиції у Володимирівці (на північний схід від Покровська) та відбили російські штурми поблизу південної околиці Шахова.

Також пропагандисти зазначали, що російські війська нібито просувалися в центральній та східній частині Заповідного. Інший "воєнкор" заявляв, що російські війська увійшли буцімто до Родинського (на північ від Покровська).



Фото: карта боїв поблизу Покровська (understandingwar.org)



Представник українського підрозділу безпілотників розповів, що російські війська змінюють свою тактику на Покровському напрямку. Вони штурмують невеликими групами та використовують мотоцикли, зокрема з колясками, переважно для логістики.