Бійці "Хартії" розбили окупантів під Куп'янськом: відео зачистки

Українські військові повернули під контроль ще 4 квадратні кілометри території на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал 23-го штурмового полку Р.У.Г.

Захисники наголошують, що просування та робота з витіснення ворога тривають.

Загалом під час операції вдалося звільнити 4 км² української землі.

На одній із локацій нацгвардійці працювали спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Операція проходила в Харківській області між населеними пунктами Дворічна та Западне.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, Сили оборони України продовжили просуватися на окремих ділянках фронту. Зокрема, аналітики ISW фіксували успіхи українських воїнів одразу на кількох напрямках у Сумській та Харківській областях.

Водночас у ЗСУ спростували фейки російських пропагандистів про нібито захоплення сіл Великий Прикіл та Садки на Сумщині. Ці населені пункти залишаються під повним контролем українських сил.

Загалом з початку року Сили оборони провели низку ефективних операцій.

Зокрема, під час контрнаступу у два етапи під керівництвом командувача Михайла Драпатого українським воїнам вдалося повернути під контроль близько 745 квадратних кілометрів території.