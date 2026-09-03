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Бійці "Хартії" розбили окупантів під Куп'янськом: відео зачистки

15:45 03.09.2026 Чт
2 хв
Захисники просуваються далі
aimg Сергій Козачук
Бійці "Хартії" розбили окупантів під Куп'янськом: відео зачистки Фото: ЗСУ зачистили від окупантів 4 квадратні кілометри територій (sof.mil.gov.ua)
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Українські військові повернули під контроль ще 4 квадратні кілометри території на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 23-го штурмового полку Р.У.Г.

Звільнення територій

Бійці 23-го штурмового полку Роти ударних груп (Р.У.Г.) 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" зачистили нові ділянки місцевості.

Операція проходила в Харківській області між населеними пунктами Дворічна та Западне.

На одній із локацій нацгвардійці працювали спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Загалом під час операції вдалося звільнити 4 км² української землі.

Захисники наголошують, що просування та робота з витіснення ворога тривають.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, Сили оборони України продовжили просуватися на окремих ділянках фронту. Зокрема, аналітики ISW фіксували успіхи українських воїнів одразу на кількох напрямках у Сумській та Харківській областях.

Водночас у ЗСУ спростували фейки російських пропагандистів про нібито захоплення сіл Великий Прикіл та Садки на Сумщині. Ці населені пункти залишаються під повним контролем українських сил.

Загалом з початку року Сили оборони провели низку ефективних операцій.

Зокрема, під час контрнаступу у два етапи під керівництвом командувача Михайла Драпатого українським воїнам вдалося повернути під контроль близько 745 квадратних кілометрів території.

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