Бійці "Хартії" розбили окупантів під Куп'янськом: відео зачистки
Українські військові повернули під контроль ще 4 квадратні кілометри території на Куп'янському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 23-го штурмового полку Р.У.Г.
Звільнення територій
Бійці 23-го штурмового полку Роти ударних груп (Р.У.Г.) 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" зачистили нові ділянки місцевості.
Операція проходила в Харківській області між населеними пунктами Дворічна та Западне.
На одній із локацій нацгвардійці працювали спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти.
Загалом під час операції вдалося звільнити 4 км² української землі.
Захисники наголошують, що просування та робота з витіснення ворога тривають.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, Сили оборони України продовжили просуватися на окремих ділянках фронту. Зокрема, аналітики ISW фіксували успіхи українських воїнів одразу на кількох напрямках у Сумській та Харківській областях.
Водночас у ЗСУ спростували фейки російських пропагандистів про нібито захоплення сіл Великий Прикіл та Садки на Сумщині. Ці населені пункти залишаються під повним контролем українських сил.
Загалом з початку року Сили оборони провели низку ефективних операцій.
Зокрема, під час контрнаступу у два етапи під керівництвом командувача Михайла Драпатого українським воїнам вдалося повернути під контроль близько 745 квадратних кілометрів території.