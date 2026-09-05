ВСУ прорвались вперед сразу в нескольких областях, - ISW

За прошедшие сутки Силы обороны Украины смогли продвинуться в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. Более того, они сорвали несколько наступательных операций армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Харьковская область

Украинские военные недавно продвинулись или продолжили удерживать позиции на севере Харьковской области. По информации одного из украинских подразделений Силы обороны отразили российские атаки вблизи Одрадного, расположенного к востоку от Харькова. Это может свидетельствовать о том, что населенный пункт остается под контролем Украины, несмотря на заявления российской стороны о его захвате.

Также украинские военные продолжают наносить удары по объектам российских сил на оккупированной части области.

В то же время, российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении. Однако, по оценке ISW, подтверждений их продвижения нет.

На Боровском направлении 3 и 4 сентября армия РФ также проводила ограниченные наступательные операции, однако не добилась успеха. Украинские военные проводили успешные контратаки. По данным российских военных блогеров, район между Редкодубом и Новым юго-восточнее Боровой остается спорной территорией, где продолжаются боевые действия.

Донецкая область

Украинские силы недавно продвинулись к востоку от Славянска. Это происходит на фоне попыток армии РФ установить контроль над тактическими высотами в этом районе, что могло бы создать для нее более выгодные условия для последующего наступления на Славянск.

О возможном продвижении украинских войск свидетельствуют геолокационные видеозаписи, обнародованные 3 сентября. На них зафиксирован удар российских войск по украинским позициям в северо-западной части Рай-Александровки, расположенной к востоку от Славянска.

В то же время российский военный блогер 4 сентября заявил о якобы захвате Никоновровки к юго-востоку от Славянска. Подтверждений этой информации нет.

В направлении Константиновка-Дружковка российские войска 3 и 4 сентября продолжали наступательные действия, однако продвинуться не смогли. Украинские силы удерживают позиции, усложняющие попытки российской армии продвинуться в Константиновку и в самом городе.

Также российские войска продолжали наступление на Покровском направлении, однако 3 и 4 сентября не добились подтвержденных успехов.

Днепропетровская область

Украинские войска недавно проорвались в направлении Новопавловки. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 3 сентября, Силы обороны продвинулись к западу от Котляровки, расположенной чуть восточнее Новопавловки.

Запорожская область

3 и 4 сентября российские войска продолжали наступательные действия на Гуляйпольском направлении, а также в западной части Запорожской области. В то же время подтвержденные случаи продвижения российских сил на этих участках не зафиксированы.