ВСУ продолжают удерживать северную часть Покровска, - Сырский
Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Сырский отметил, что продолжается чрезвычайно сложный этап обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Поэтому он снова работал с командующими группировок войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов.
"Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска", - сообщил главнокомандующий.
По его словам, в районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируем попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.
Непосредственно в городах украинские воины продолжают удерживать определенные районы.
Как отметил Сырский, в то время, когда оккупанты не учитывают потери живой силы, украинские командиры имеют четкое понимание важности сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава.
"С этой целью в ходе совещания с нашими командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника", - рассказал он.
По словам главнокомандующего, для обеспечения устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств.
В этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским дронам.
Бои за Покровск
Напомним, эпицентром боев в Донецкой области уже длительное время остается Покровское направление. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.
Как сообщили в ДШВ, российские оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.
По информации полковника ВСУ Владислава Селезнева, Россия сконцентрировала на Покровском направлении более 140 тысяч военных.