ЗСУ продовжують бити по мостах в Криму, з'явилися фото наслідків
Логістика окупантів на півдні України опинилися у критичному стані через значні пошкодження ключових автомобільних мостів. Ворог вимушено будує дублюючу інфраструктуру, намагаючись утримати постачання своїх угруповань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "КіберБорошно" та Генеральний штаб ЗСУ.
Що відомо про руйнування переправ
На супутникових та знімках помітно, що міст через Північнокримський канал в районі Армянська, ймовірно, отримав критичні руйнування. Через це противник змушений був облаштувати насипну переправу в обхід цієї ділянки.
На кадрах добре видно велике скупчення вантажних автомобілів, які стоять у черзі на в'їзд.
У Генічеську міст отримав низку суттєвих пошкоджень, тому рух там наразі дозволено лише по одній смузі. У кадр потрапляє тільки легковій транспорт, вантажівок на об'єкті немає.
Для підстраховки росіяни розгорнули поруч понтонний міст.
Схожа картина зафіксована і на фото з Чонгара, де споруда також значно пошкоджена, а одну смугу закрили на ремонт. Легкові авто їдуть мостом, а от усю цивільну та військову вантажну логістику окупанти спрямували на сусідній понтон.
Навіщо окупанти будують дублікатори
Біля Генічеська та Чонгара на знімках також помітили початок робіт зі спорудження насипних переправ за таким же принципом, як і в Армянську. Ворог готується до ймовірної повної втрати штатних мостів і намагається заздалегідь створити альтернативні шляхи.
Нові понтони та насипи поки що утримують логістику ворога, але це суттєво знижує швидкість перекидання сил. Такі проблеми з переправами продовжують ускладнювати постачання всього російського угруповання на Херсонському та Кримському напрямках.
ЗСУ уразили залізничні мости в Криму
Проблеми з автомобільною логістикою супроводжуються новими точними ударами українських військових у тилу ворога.
Протягом 18 червня та в ніч на 19 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України атакували низку стратегічних об'єктів росіян:
- Уражено залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки в Криму, які використовувалися для постачання окупаційної армії.
- Завдано ударів по пунктах управління БпЛА на Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
- Уражено склад паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та скупчення техніки в Сєвєродонецьку.
Крим в ізоляції
Нагадаємо, раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначав, що росіяни бояться висадки в Криму і посилюють оборону окупованого півострова.
За його словами, ворог розглядає проведення амфібійних операцій з боку України як реальну загрозу, тому активно укріплює найбільш вразливі ділянки узбережжя. Водночас українська морська піхота продовжує відпрацьовувати складні операції для майбутнього звільнення територій.
Крім того, міністр оборони України Михайло Федоров заінтригував заявою про Крим, зазначивши, що українські безпілотні системи зараз фактично ізолюють півострів.
За прогнозами очільника відомства, вже найближчим часом Крим може перетворитися на відрізаний острів, що матиме вкрай несподівані та серйозні наслідки для російських окупаційних військ.