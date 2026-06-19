ВСУ продолжают наносить удары по мостам в Крыму, появились фото последствий
Логистика оккупантов на юге Украины оказалась в критическом состоянии из-за значительных повреждений ключевых автомобильных мостов. Враг вынужден строить дублирующую инфраструктуру, пытаясь обеспечить снабжение своих группировок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "КиберБорошно" и Генеральный штаб ВСУ.
Что известно о разрушении переправ
На спутниковых снимках видно, что мост через Северо-Крымский канал в районе Армянска, вероятно, получил критические повреждения. Из-за этого противник был вынужден соорудить насыпную переправу в обход этого участка.
На кадрах хорошо видно большое скопление грузовых автомобилей, стоящих в очереди на въезд.
В Геническе мост получил ряд существенных повреждений, поэтому движение там пока разрешено только по одной полосе. В кадр попадает только легковой транспорт, грузовиков на объекте нет.
Для подстраховки россияне развернули рядом понтонный мост.
Похожая картина зафиксирована и на фото из Чонгара, где сооружение также значительно повреждено, а одну полосу закрыли на ремонт. Легковые автомобили едут по мосту, а вот всю гражданскую и военную грузовую логистику оккупанты направили на соседний понтон.
Зачем оккупанты строят дубликаторы
Возле Геническа и Чонгара на снимках также заметили начало работ по сооружению насыпных переправ по тому же принципу, что и в Армянске. Враг готовится к вероятной полной потере штатных мостов и пытается заранее создать альтернативные пути.
Новые понтоны и насыпи пока что обеспечивают логистику врага, но это существенно снижает скорость переброски сил. Такие проблемы с переправами продолжают затруднять снабжение всего российского группирования на Херсонском и Крымском направлениях.
ВСУ нанесли удар по железнодорожным мостам в Крыму
Проблемы с автомобильной логистикой сопровождаются новыми точными ударами украинских военных в тылу врага.
В течение 18 июня и в ночь на 19 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд стратегических объектов россиян:
- Пострадали железнодорожные мосты в районах Роздольного и Владиславовки в Крыму, которые использовались для снабжения оккупационной армии.
- Нанесены удары по пунктам управления БПЛА в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
- Поражен склад горюче-смазочных материалов в Мариуполе и скопление техники в Северодонецке.
Крым в изоляции
Напомним, ранее пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что россияне боятся высадки в Крыму и усиливают оборону оккупированного полуострова.
По его словам, враг рассматривает проведение амфибийных операций со стороны Украины как реальную угрозу, поэтому активно укрепляет наиболее уязвимые участки побережья. В то же время украинская морская пехота продолжает отрабатывать сложные операции для будущего освобождения территорий.
Кроме того, министр обороны Украины Михаил Федоров заинтриговал заявлением о Крыме, отметив, что украинские беспилотные системы сейчас фактически изолируют полуостров.
По прогнозам главы ведомства, уже в ближайшее время Крым может превратиться в отрезанный остров, что будет иметь крайне неожиданные и серьезные последствия для российских оккупационных войск.