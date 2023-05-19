ua ru
Пт, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ "приземлили" два ворожих БпЛА "Орлан-10"

Новость на русском →
П'ятниця 19 травня 2023 15:02
ЗСУ "приземлили" два ворожих БпЛА "Орлан-10" Фото: ілюстроване зображення (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові збили ще два ворожих дрони. "Приземлили" БПЛА в районі населених пунктів Павлоград та Вільнянськ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку повітряного командування "Схід".

"В зоні відповідальності з’єднання в районі населених пунктів Павлоград та Вільнянськ знищено два БпЛА противника", - пише пресслужба командування.

Зазначається, що йдеться саме про БпЛА "Оралн-10".

ЗСУ &quot;приземлили&quot; два ворожих БпЛА &quot;Орлан-10&quot;

Фото: ЗСУ "приземлили" два ворожих БпЛА "Орлан-10" (facebook.com/pvkshid)

Нічна атака по Україні 19 травня

Цієї ночі, 19 травня, Російська Федерація вдалась до чергових ударів по території нашої країни. Під час масштабної тривоги в деяких областях повідомляли про звуки вибухів й роботу ППО. Моніторингові групи заявляли про фіксацію в низці регіонів ворожих дронів-камікадзе, а також про запуск окупантами ракет "Калібр" із моря.

Зокрема, повітряна атака на Київ стала десятою з початку травня. Водночас усі виявлені ворожі цілі, які рухались у напрямку столиці були знищені.

Згідно з даними Повітряних сил, росіяни вночі випустили 22 "Шахеди" та 6 крилатих ракет "Калібр". Нашій ППО вдалось збити три ракети та 16 дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
У Повітряних силах сказали, чи змінилась тактика російських обстрілів, і назвали головні цілі
У Повітряних силах сказали, чи змінилась тактика російських обстрілів, і назвали головні цілі
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів