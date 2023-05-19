У Києві та низці областей вночі оголосили повітряну тривогу

В Україні цієї ночі, 19 травня, у різних областях оголошено повітряну тривогу. Сигнали про загрозу ворожих атак з повітря оголошено у Києві, на півночі, сході та частково на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Незадовго до півночі сигнали залунали у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

Трохи пізніше повітряну тривогу було оголошено в Києві та області, а також у Чернігівській області.

Карта повітряної тривоги в Україні вночі 19 травня (фото: t.me/alarmukraine)

Жителів вказаних регіонів закликають не залишати укриття, а також пам'ятати про правило "двох стін".

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Зазначимо, що моніторингові групи повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони у Чернігівській області, де вже було чути вибухи. Також в мережі пишуть про, попередньо, атаку "Шахедами".

Пізніше з'явилося повідомлення про рух ворожих дронів-камікадзе у напрямку Київської області.

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Повітряна тривога також була оголошена в Житомирській області.

Моніторингові групи повідомляють про ворожі повітряні цілі, що рухаються до цього регіону.