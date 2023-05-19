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Нічна атака "Шахедів" на Київ: всі ворожі цілі збиті ППО

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Київ, П'ятниця 19 травня 2023 05:15
Нічна атака "Шахедів" на Київ: всі ворожі цілі збиті ППО Фото: сили ППО збили усі ворожі дрони, які летіли на Київ (facebook.com/ministryofdefence.ua)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти під час нічної атаки Києва 19 травня використовували дрони-камікадзе типу Shahed, при цьому українські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що нинішня повітряна атака на Київ стала десятою з початку травня.

"Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси "Shahed"", - пише він у Telegram.

Також він звернув увагу, що за тактичним оглядом - це був "напад у кілька хвиль", з короткими інтервалами між атаками.

"Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються!" - наголошує глава КМВА.

Так, усі виявлені ворожі повітряні цілі, що рухалися у напрямку Києва, були знищені силами та засобами ППО, і ударів по Києву не допущено.

Нагадаємо, цієї ночі, 19 травня, по всій Україні була оголошена повітряна тривога, і в деяких областях повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО. Зокрема, вибух прогримів у Кривому Розі. Моніторингові групи писали про фіксацію в низці регіонів ворожих дронів-камікадзе, а також про запуск окупантами ракет "Калібр" із моря, і, крім того, про ворожий літак МіГ-31К в повітряному просторі РФ.

Раніше, 16 травня, РФ масовано атакувала Київ ракетами різних типів та безпілотниками. За словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, було випущено 18 ракет і всі вони були збиті. Серед збитих ракет були також аеробалістичні "Кинджали".

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Київ атака дронів ПВО Війна Росії проти України
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