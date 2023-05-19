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ВСУ "приземлили" два вражеских БпЛА "Орлан-10"

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Пятница 19 мая 2023 15:02
ВСУ "приземлили" два вражеских БпЛА "Орлан-10" Фото: иллюстрированное изображение (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные сбили еще два вражеских дрона. "Приземлили" БПЛА в районе населенных пунктов Павлоград и Вольнянск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу воздушного командования "Восток".

"В зоне ответственности соединения в районе населенных пунктов Павлоград и Вольнянск уничтожены два БПЛА противника", - пишет пресс-служба командования.

Отмечается, что речь идет именно о БПЛА "Оралн-10".

ВСУ &quot;приземлили&quot; два вражеских БпЛА &quot;Орлан-10&quot;

Фото: ВСУ "приземлили" два вражеских БпЛА "Орлан-10" (facebook.com/pvkshid)

Ночная атака по Украине 19 мая

Этой ночью, 19 мая, Российская Федерация прибегла к очередным ударам по территории нашей страны. Во время масштабной тревоги в некоторых областях сообщали о звуках взрывов и работе ПВО. Мониторинговые группы заявляли о фиксации в ряде регионов вражеских дронов-камикадзе, а также о запуске оккупантами ракет "Калибр" из моря.

В частности, воздушная атака на Киев стала десятой с начала мая. В то же время все обнаруженные вражеские цели, которые двигались в направлении столицы, были уничтожены.

Согласно данным Воздушных сил, россияне ночью выпустили 22 "Шахеда" и 6 крылатых ракет "Калибр". Нашей ПВО удалось сбить три ракеты и 16 дронов-камикадзе.

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