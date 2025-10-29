У ЗСУ пояснили ситуацію в Мирнограді: місто під повним контролем України

Як повідомили в пресслужбі, ситуація в місті та його околицях повністю контрольована українськими підрозділами. Жодних бойових дій у межах населеного пункту не відбувається.

"Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України", - зазначили військові.

У командуванні пояснили, що раніше речник угруповання військ "Схід" у своєму коментарі під час ефіру Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську, а не в Мирнограді.



Що передувало

Напередодні речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону повідомив, що російським окупантам вдалося прорватися на околиці міста Мирноград на Покровському напрямку.

За його словами, там тривають важкі вуличні бої.

"Зараз, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби", - сказав військовий.