В ВСУ объяснили ситуацию в Мирнограде: город под полным контролем Украины

Иллюстративное фото: в ВСУ объяснили ситуацию в Мирнограде (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины опровергли распространенную накануне информацию о якобы присутствии российских войск в Мирнограде Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск "Восток".

Как сообщили в пресс-службе, ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется украинскими подразделениями. Никаких боевых действий в пределах населенного пункта не происходит.

"Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины", - отметили военные.

В командовании объяснили, что ранее спикер группировки войск "Восток" в своем комментарии во время эфира Национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске, а не в Мирнограде.

Что предшествовало

Накануне спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона сообщил, что российским оккупантам удалось прорваться на окраину города Мирноград на Покровском направлении.

По его словам, там продолжаются тяжелые уличные бои.

"Сейчас, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства", - сказал военный.

 

 

Ситуация на Покровском направлении

Украинские защитники сообщают, что ситуация в районе Покровской агломерации остается напряженной. Российские войска пытаются окружить город, активно ведут штурмовые действия, применяют дроны и управляемые авиабомбы, пытаясь нарушить логистику Сил обороны.

Наиболее сложная обстановка наблюдается на южных подступах к Покровску. Оккупанты стремятся превратить населенный пункт Зверево в так называемую "серую зону", где не имеют полного контроля.

В самом Покровске продолжаются стрелковые бои, работают подразделения беспилотных систем. Украинские воины проводят контрдиверсионные мероприятия, останавливая попытки врага продвинуться вглубь городской застройки.

В Десантно-штурмовых войсках уточнили, что городские бои продолжаются, противник сумел частично зайти в город благодаря численному превосходству в живой силе и технике. В то же время украинские военные отмечают: россияне не контролируют полностью ни один район Покровска.

