В ВСУ объяснили ситуацию в Мирнограде: город под полным контролем Украины

Силы обороны Украины опровергли распространенную накануне информацию о якобы присутствии российских войск в Мирнограде Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск "Восток".
Как сообщили в пресс-службе, ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется украинскими подразделениями. Никаких боевых действий в пределах населенного пункта не происходит.
"Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины", - отметили военные.
В командовании объяснили, что ранее спикер группировки войск "Восток" в своем комментарии во время эфира Национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске, а не в Мирнограде.
Накануне спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона сообщил, что российским оккупантам удалось прорваться на окраину города Мирноград на Покровском направлении.
По его словам, там продолжаются тяжелые уличные бои.
"Сейчас, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства", - сказал военный.
Украинские защитники сообщают, что ситуация в районе Покровской агломерации остается напряженной. Российские войска пытаются окружить город, активно ведут штурмовые действия, применяют дроны и управляемые авиабомбы, пытаясь нарушить логистику Сил обороны.
Наиболее сложная обстановка наблюдается на южных подступах к Покровску. Оккупанты стремятся превратить населенный пункт Зверево в так называемую "серую зону", где не имеют полного контроля.
В самом Покровске продолжаются стрелковые бои, работают подразделения беспилотных систем. Украинские воины проводят контрдиверсионные мероприятия, останавливая попытки врага продвинуться вглубь городской застройки.
В Десантно-штурмовых войсках уточнили, что городские бои продолжаются, противник сумел частично зайти в город благодаря численному превосходству в живой силе и технике. В то же время украинские военные отмечают: россияне не контролируют полностью ни один район Покровска.