ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни на Покровському напрямку зайшли на околиці Мирнограда: тривають вуличні бої

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 20:55
UA EN RU
Росіяни на Покровському напрямку зайшли на околиці Мирнограда: тривають вуличні бої Фото: українські військові стримують окупантів та не дають їм просунутися на Покровському напрямку (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Російським окупантам вдалося прорватися на околиці міста Мирноград на Покровському напрямку. Наразі там тривають важкі вуличні бої.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону.

"В даний час, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби", - повідомив військовий.

Він зазначив, що українські захисники утримують позиції та облаштовують фортифікаційні споруди.

При цьому Шаповал зауважив, що використовувати окремі види озброєння складно через вуличні бої у місті.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, українські військові розповіли, що ситуація у районі Покровської агломерації залишається складною. Росіяни намагаються оточити місто, ведуть штурмові дії, застосовують дрони та керовані авіабомби у спробах перервати логістику Сил оборони.

Найскладнішою є ситуація на півдні від Покровська. Окупанти активно намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону", де у них відсутній повний контроль.

У Покровську зараз ведуться стрілецькі бої, активно працюють підрозділи безпілотних систем. Українські захисники зупиняють контрдиверсійними заходами спроби окупантів просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові.

Зазначимо, у ДШВ зазначили, що у Покровську продовжуються міські бої з ворогом, яким вдалося увійти у місто, завдяки чисельній перевазі у силах та засобах.

При цьому українські військові повідомили, що у росіян немає повноцінного контролю над жодним районом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Покровськ Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію