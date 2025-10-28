Росіяни на Покровському напрямку зайшли на околиці Мирнограда: тривають вуличні бої

Російським окупантам вдалося прорватися на околиці міста Мирноград на Покровському напрямку. Наразі там тривають важкі вуличні бої.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону.

"В даний час, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби", - повідомив військовий.

Він зазначив, що українські захисники утримують позиції та облаштовують фортифікаційні споруди.

При цьому Шаповал зауважив, що використовувати окремі види озброєння складно через вуличні бої у місті.