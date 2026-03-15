ЗСУ посилили удари по обʼєктах росіян на окупованих територіях: у ISW пояснили мету

У ISW нагадали, що Сили оборони в ніч на 14 березня завдали ударів по низці російських військових цілей середньої дальності на території РФ та окупованій території України.

Як зазначають аналітики, ударів середньої дальності зазвичай завдають на глибині приблизно від 20 до 120 кілометрів від лінії фронту, проте українські війська змогли атакували глибше по території РФ.

Генштаб та Сили спеціальних операцій України повідомили, що українські війська завдали ударів по пусковій установці балістичних ракет "Іскандер-М", яка готувалася до запуску ракет по Україні з окупованого Вишневого (приблизно 209 кілометрів від лінії фронту) та по складу зберігання ракетних установок "Іскандер" поблизу окупованого Курортного у Криму (приблизно 217 кілометрів від лінії фронту).

Крім цього, Генштаб ЗСУ повідомив про удар по російській радіолокаційній станції "Небо-У" поблизу окупованого Гвардійського у Криму (приблизно за 198 кілометрів від лінії фронту).

Також Сили безпілотних систем заявили 13 березня, що оператори безпілотників завдали удару по п’яти російським системам ППО "Панцир-С1" поблизу Бєлгорода (приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту).

Сили оборони завдали ударів і по:

складу зенітно-ракетних комплексів С-300 поблизу окупованого Садового Донецької області (один з кількох населених пунктів, розташованих за 80−85 кілометрів від лінії фронту);

командному пункту російських військ безпілотних систем поблизу Вулегірська (приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту);

командно-спостережних пунктах у Графському та Керменчику.

Також Сили оборони повідомляли про удари по російському ремонтному центру та складу окупантів поблизу окупованої Андріївки і концентрації військ поблизу Новомиколаївки (Запорізька область), а також по складу матеріально-технічного забезпечення і обладнання РФ поблизу Бердянська.

Як зазначають аналітики, українські війська посилюють свою ударну кампанію середньої дальності. Під вогнем опиняються обʼєкти логістики, військова техніка та жива сила противника.

Ймовірно, такі атаки можуть ускладнити підготовку Росії до весняно-літнього наступу, адже більшість ударів спрямована по російських силах на сході та півдні України. Саме на цих напрямках російська армія останніми тижнями зосереджує основні наступальні дії.