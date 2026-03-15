ВСУ усилили удары по объектам россиян на оккупированных территориях: в ISW объяснили цель

В ISW напомнили, что Силы обороны в ночь на 14 марта нанесли удары по ряду российских военных целей средней дальности на территории РФ и оккупированной территории Украины.

Как отмечают аналитики, удары средней дальности обычно наносят на глубине примерно от 20 до 120 километров от линии фронта, однако украинские войска смогли атаковать глубже по территории РФ.

Генштаб и Силы специальных операций Украины сообщили, что украинские войска нанесли удары по пусковой установке баллистических ракет "Искандер-М", которая готовилась к запуску ракет по Украине из оккупированного Вишневого (примерно 209 километров от линии фронта) и по складу хранения ракетных установок "Искандер" вблизи оккупированного Курортного в Крыму (примерно 217 километров от линии фронта).

Кроме этого, Генштаб ВСУ сообщил об ударе по российской радиолокационной станции "Небо-У" вблизи оккупированного Гвардейского в Крыму (примерно в 198 километрах от линии фронта).

Также Силы беспилотных систем заявили 13 марта, что операторы беспилотников нанесли удар по пяти российским системам ПВО "Панцирь-С1" вблизи Белгорода (примерно в 30 километрах от линии фронта).

Силы обороны нанесли удары и по:

складу зенитно-ракетных комплексов С-300 вблизи оккупированного Садового Донецкой области (один из нескольких населенных пунктов, расположенных в 80-85 километрах от линии фронта);

командном пункте российских войск беспилотных систем вблизи Вулегорска (примерно в 40 километрах от линии фронта);

командно-наблюдательных пунктах в Графском и Керменчике.

Также Силы обороны сообщали об ударах по российскому ремонтному центру и складу оккупантов вблизи оккупированной Андреевки и концентрации войск вблизи Новониколаевки (Запорожская область), а также по складу материально-технического обеспечения и оборудования РФ вблизи Бердянска.

Как отмечают аналитики, украинские войска усиливают свою ударную кампанию средней дальности. Под огнем оказываются объекты логистики, военная техника и живая сила противника.

Вероятно, такие атаки могут осложнить подготовку России к весенне-летнему наступлению, ведь большинство ударов направлено по российским силам на востоке и юге Украины. Именно на этих направлениях российская армия в последние недели сосредоточивает основные наступательные действия.