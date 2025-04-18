ЗСУ помстились за Суми: супутник показав наслідки удару по базі РФ

Як пише видання, супутниковий знімок підтверджує пошкодження дронами казарми на території 112-ї ракетної бригади у місті Шуя. За даними української розвідки, саме ця бригада завдала 13 квітня ракетного удару по Сумах, унаслідок якого загинули 35 осіб.

"Фотографія із супутника підтверджує і точну геолокацію пошкодженої казарми, яку раніше вдалося зробити завдяки відео, знятим військовими після удару", - підписано знімок.

Помста за Суми

Дням президент України Володимир Зеленський, маючи на увазі обстріл Сум, коли загинули понад 30 людей та 120 отримали поранення, заявив, що Україна відповість росіянами, які вбивають українців у мирних містах і для цього є необхідна зброя.

А вже 15 квітня Сили оборони України уразили ППД 448-ї ракетної бригади армії РФ у Курській області. Саме ця бригада 13 квітня, у Вербну неділю, завдала ракетного удару по місту Суми.

Атаки дронів на Шую

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня жителі міста Шуя, що у Росії, поскаржились на вибухи. Згодом у мережі з'явився момент повторної атаки на 112-ту гвардійську ракетну бригаду в Шуї Іванівської області.

Наступної ночі росіяни також скаржились на вибухи у місті. Ми писали, що дрони дві доби поспіль атакували російську 112-й ракетну бригаду у Шуї, яка брала участь у нанесенні удару по Сумах 13 квітня.

Варто зауважити, що Шуя знаходиться за 700 км від кордону України. Однак за словами аналітиків, реальний маршрут польоту дронів, які атакували місто, вочевидь значно довший.