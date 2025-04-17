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Розвідники двічі атакували дронами бригаду в Росії, причетну до обстрілу Сум, - джерела

Росія, Четвер 17 квітня 2025 14:14
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Розвідники двічі атакували дронами бригаду в Росії, причетну до обстрілу Сум, - джерела Фото: ГУР двічі атакувало дронами "Литий" бригаду в Росії, причетну до обстрілу Сум (t.me_zsuwar)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Дрони два дні поспіль атакують розташування 112-ї ракетної бригади РФ у Шуї, причетної до обстрілу Сум. Це є спецоперацією української розвідки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

Джерело повідомило, що українська розвідка застосувала ударні дрони "Лютий" для атаки по позиціях росіян. За його словами, операція пройшла успішно - всі цілі вражені.

Удар став відповіддю на обстріл Сум у Вербну неділю, коли окупанти знову вдарили по місту. Унаслідок атаки понад 30 людей загинули, близько 100 було поранено.

Атаки дронів на Шую

Дрони другу добу поспіль атакують російську 112-й ракетну бригаду у Шуї Івановської області. Вона брала участь у нанесенні удару по Сумах 13 квітня.

Шуя знаходиться за 700 км від кордону України. Але, як кажуть аналітики, реальний маршрут польоту українських дронів вочевидь значно довший.

Бо необхідно обійти потужний район протиповітряної оборони Московської області та уразити цілі у так званому Центральному промисловому районі РФ, найбільш захищеному від повітряних атак і попри це українські дрони долітають до цілі.

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Російська Федерація ГУР Війна в Україні Дрони
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