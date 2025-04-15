ua en ru
Вт, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ракетний удар по Сумах: кількість постраждалих зросла до 125

Вівторок 15 квітня 2025 13:06
UA EN RU
Ракетний удар по Сумах: кількість постраждалих зросла до 125 Фото: наслідки обстрілу Сум (t.me/igorkalchenko)
Автор: Сергій Пишкін

У Сумах зросла кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу 13 квітня. Серед них 18 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

Наразі відомо про 125 поранених, серед яких:

  • 107 дорослих;
  • 18 дітей.

Також 44 людини, серед яких 10 дітей, перебувають у лікарні. Стан сімох - важкий.

Ракетний обстріл Сум 13 квітня

13 квітня, у Вербну неділю, російські терористи атакували Суми двома балістичними ракетами. Одна з ракет влучила у центр міста, де у той момент перебувало багато людей. Внаслідок обстрілу місто зазнало серйозних руйнувань, були пошкоджені житлові, а також нежитлові будинки й транспорт.

Згідно з даними Сумської обласної прокуратури, станом на 14 квітня було відомо про 35 загиблих.

Вчора правоохоронці показали перші кадри з місця удару.

Також додамо, що обстріл викликав обурення серед міжнародної спільноти. Західні лідери засудили дії Росії, зазначивши, що її обстріли свідчать про відсутність поваги до людського життя.

Детальніше про обстріл міста - матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Війна в Україні
NEWS
Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"
Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"
DAILY
Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну