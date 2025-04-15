Сили оборони "покарали" російську бригаду, яка ударила по Сумах у Вербну неділю

Сили оборони України уразили ППД 448-ї ракетної бригади армії РФ у Курській області. Саме ця бригада 13 квітня, у Вербну неділю, завдала ракетного удару по місту Суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області.

Ці об'єкти пов'язані з росіянами, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України.

Було уражено пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Наразі результати удару уточнюються.

"Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату", - заявили у Генштабі.

Ракетний удар РФ по Сумах

Російська армія завдала подвійного балістичного удару по центру міста Суми у неділю, 13 квітня.

За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, росіяни випустили дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької та Курської областей.

За даними місцевої влади, РФ атакувала Суми ракетою з касетними боєприпасами, ворожа ракета вибухнула у повітрі. Поруч з місцями влучання перебувала велика кількість цивільних. Це призвело до загибелі понад 30 осіб. Найбільше жертв - у тролейбусі, який їхав поблизу з точкою влучання.