Дрони другу добу атакують Шую в Росії: аналітики вказали на важливий момент

Дрони другу добу поспіль атакують російську 112-й ракетну бригаду у Шуї Івановської області. Вона брала участь у нанесенні удару по Сумах 13 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Як зазначають аналітики, для таких атак українські дрони "Лютий" мають подолати понад 700 км та прорвати систему ППО у так званому Центральному промисловому районі Росії.

"І саме факт того, що місце дислокації російської ракетної бригади під атакою вже другу добу - дуже важливий показник", - зазначають вони.

Справа в тому, що Шуя знаходиться за 700 км від кордону України, але реальний маршрут польоту українських дронів вочевидь значно довший, бо необхідно обійти потужний район протиповітряної оборони Московської області та уразити цілі у так званому Центральному промисловому районі РФ, найбільш захищеному від повітряних атак і попри це українські дрони долітають до цілі.

"А друга атака поспіль - це про те, що у РФ не змогли прикритий свої прогалини у системі протиповітряної оборони через які вдруге пройшли українські лрони", - констатують у статті.

Крім того, це є доказом наявності у розпорядженні Сил оборони України відповідної кількості далекобійних дронів для методичної атаки.

Атака дронів Шуї Івановської області

В ніч на 17 квітня жителі Шуї Іванівської області повідомляли про нові вибухи в місті. Пізніше в мережі з'явився момент повторної атаки на 112-ту гвардійську ракетну бригаду в Шуї Іванівської області.

Крім того, 112-ту гвардійську ракетну бригаду (в/ч 03333) в Іванівській області атакували дрони і 16 квітня. Згідно з відкритими даними, бригада дислокується у районі Південне містечко міста Шуя. За даними ГУР МО, ця бригада разом з 448-ю причетна до удару по центру Сум 13 квітня.