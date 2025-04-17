Дрони другу добу атакують Шую в Росії: аналітики вказали на важливий момент
Дрони другу добу поспіль атакують російську 112-й ракетну бригаду у Шуї Івановської області. Вона брала участь у нанесенні удару по Сумах 13 квітня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як зазначають аналітики, для таких атак українські дрони "Лютий" мають подолати понад 700 км та прорвати систему ППО у так званому Центральному промисловому районі Росії.
"І саме факт того, що місце дислокації російської ракетної бригади під атакою вже другу добу - дуже важливий показник", - зазначають вони.
Справа в тому, що Шуя знаходиться за 700 км від кордону України, але реальний маршрут польоту українських дронів вочевидь значно довший, бо необхідно обійти потужний район протиповітряної оборони Московської області та уразити цілі у так званому Центральному промисловому районі РФ, найбільш захищеному від повітряних атак і попри це українські дрони долітають до цілі.
"А друга атака поспіль - це про те, що у РФ не змогли прикритий свої прогалини у системі протиповітряної оборони через які вдруге пройшли українські лрони", - констатують у статті.
Крім того, це є доказом наявності у розпорядженні Сил оборони України відповідної кількості далекобійних дронів для методичної атаки.
Атака дронів Шуї Івановської області
В ніч на 17 квітня жителі Шуї Іванівської області повідомляли про нові вибухи в місті. Пізніше в мережі з'явився момент повторної атаки на 112-ту гвардійську ракетну бригаду в Шуї Іванівської області.
Крім того, 112-ту гвардійську ракетну бригаду (в/ч 03333) в Іванівській області атакували дрони і 16 квітня. Згідно з відкритими даними, бригада дислокується у районі Південне містечко міста Шуя. За даними ГУР МО, ця бригада разом з 448-ю причетна до удару по центру Сум 13 квітня.
Помста за Суми
16 квітня президент України Володимир Зеленський, маючи на увазі обстріл Сум, коли загинули понад 30 людей та 100 отримали поранення, заявив, що Україна відповість тим російським окупантам, які вбивають українців у мирних містах і для цього є необхідна зброя.
Додамо, що 15 квітня Сили оборони України уразили ППД 448-ї ракетної бригади армії РФ у Курській області. Саме ця бригада 13 квітня, у Вербну неділю, завдала ракетного удару по місту Суми.
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