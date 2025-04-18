ВСУ отомстили за Сумы: спутник показал последствия удара по базе РФ

Как пишет издание, спутниковый снимок подтверждает повреждение дронами казармы на территории 112-й ракетной бригады в городе Шуя. По данным украинской разведки, именно эта бригада нанесла 13 апреля ракетный удар по Сумам, в результате которого погибли 35 человек.

"Фотография со спутника подтверждает и точную геолокацию поврежденной казармы, которую ранее удалось сделать благодаря видео, снятым военными после удара", - подписан снимок.

Месть за Сумы

На днях президент Украины Владимир Зеленский, имея в виду обстрел Сум, когда погибли более 30 человек и 120 получили ранения, заявил, что Украина ответит россиянами, которые убивают украинцев в мирных городах и для этого есть необходимое оружие.

А уже 15 апреля Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области. Именно эта бригада 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.

Атаки дронов на Шую

Напомним, в ночь на 16 апреля жители города Шуя, что в России, пожаловались на взрывы. Впоследствии в сети появился момент повторной атаки на 112-ю гвардейскую ракетную бригаду в Шуе Ивановской области.

Следующей ночью россияне также жаловались на взрывы в городе. Мы писали, что дроны двое суток подряд атаковали российскую 112-й ракетную бригаду в Шуе, которая участвовала в нанесении удара по Сумам 13 апреля.

Стоит заметить, что Шуя находится в 700 км от границы Украины. Однако по словам аналитиков, реальный маршрут полета дронов, которые атаковали город, очевидно значительно длиннее.