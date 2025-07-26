ЗСУ помічають зміну російської тактики "м'ясних штурмів" на Донеччині
Російські війська змінили тактику штурмів на Донеччині. Тепер замість великих груп наступають малими, але безперервними хвилями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.
"Якщо раніше, наприклад, умовно кажучи, йшли великі групи "м'яса", то зараз це постійний малий потік "м'яса", який просто не припиняється", - пояснив Трегубов.
За його словами, якщо раніше росіяни йшли великими групами, то зараз йдуть малими, інколи по дві-три чи п'ять осіб.
"Якщо раніше москалі, скажімо так, були упаковані порційно, великими порціями, то зараз москалі пакуються малими порціями. Але, у принципі, загальна вага залишилася тою самою", - зазначив Трегубов.
Речник додав, що Покровський напрямок, у принципі, є найінтенсивнішим вже впродовж дуже тривалого періоду часу.
"Але якщо, наприклад, узимку мова більше йшла про західні околиці, то зараз головна місія росіян - вклинитися між Покровським та Костянтинівкою і встановити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу. А якщо вдасться, то і з півночі", - наголосив він.
Трегубов також повідомив, що саме тому Покровський напрямок залишається найінтенсивнішим і спротив з боку українських військ там також залишається найбільшим.
Варто зауважити, що раніше сьогодні речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" пояснив, де наразі вирішується доля літньої кампанії РФ.
Нагадаємо, що сьогодні вранці Генеральний штаб ЗСУ оновив карти бойових дій по всіх напрямках фронту в Україні.
Ми також повідомляли, що станом на 16:00 росіяни здійснили 35 спроб атакувати позиції ЗСУ. Зокрема це відбулось в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього.
Детальніше про ситуацію по всіх ділянках фронту, можна дізнатись у зведенні Генштабу.
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