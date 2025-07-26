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ВСУ замечают изменение российской тактики "мясных штурмов" в Донецкой области

Донецкая область, Суббота 26 июля 2025 20:37
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ВСУ замечают изменение российской тактики "мясных штурмов" в Донецкой области Фото: оккупанты изменили тактику штурмов в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские войска изменили тактику штурмов в Донецкой области. Теперь вместо больших групп наступают малыми, но непрерывными волнами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Если раньше, например, условно говоря, шли большие группы "мяса", то сейчас это постоянный малый поток "мяса", который просто не прекращается", - пояснил Трегубов.

По его словам, если раньше россияне шли большими группами, то сейчас идут малыми, иногда по два-три или пять человек.

"Если раньше москали, скажем так, были упакованы порционно, большими порциями, то сейчас москали пакуются малыми порциями. Но, в принципе, общий вес остался тем же", - отметил Трегубов.

Спикер добавил, что Покровское направление, в принципе, является самым интенсивным уже на протяжении очень длительного периода времени.

"Но если, например, зимой речь больше шла о западных окраинах, то сейчас главная миссия россиян - вклиниться между Покровским и Константиновкой и установить угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока. А если удастся, то и с севера", - подчеркнул он.

Трегубов также сообщил, что именно поэтому Покровское направление остается самым интенсивным и сопротивление со стороны украинских войск там также остается самым большим.

Стоит заметить, что ранее сегодня представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" объяснил, где сейчас решается судьба летней кампании РФ.

Напомним, что сегодня утром Генеральный штаб ВСУ обновил карты боевых действий по всем направлениям фронта в Украине.

Мы также сообщали, что по состоянию на 16:00 россияне совершили 35 попыток атаковать позиции ВСУ. В частности это произошло в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего.

Подробнее о ситуации по всем участкам фронта, можно узнать в сводке Генштаба.

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