ЗСУ показали відео знищення ворожого гелікоптера на півдні України (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Збиту ворожу ціль на свій рахунок записали військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного сполучення "Південь".

Раніше ми писали, що у Херсонській області українські воїни збили ворожий гелікоптер . Ворог намагався атакувати позиції наших військових.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українським військовим вдалося збити ворожу мету над Рівненською областю. Тим часом ППО у Житомирській області спрацювало на нерозпізнаний літальний апарат.

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