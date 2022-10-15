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ЗСУ показали відео знищення ворожого гелікоптера на півдні України (відео)

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Субота 15 жовтня 2022 20:28
ЗСУ показали відео знищення ворожого гелікоптера на півдні України (відео) Фото: ЗСУ збили ворожий гелікоптер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові вчора вночі знищили ворожий ударний гелікоптер, ймовірно Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Збиту ворожу ціль на свій рахунок записали військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного сполучення "Південь".

Раніше ми писали, що у Херсонській області українські воїни збили ворожий гелікоптер . Ворог намагався атакувати позиції наших військових.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українським військовим вдалося збити ворожу мету над Рівненською областю. Тим часом ППО у Житомирській області спрацювало на нерозпізнаний літальний апарат.

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