В Херсонській області артилеристи "приземлили" ворожий гелікоптер, - "Південь".

В Херсонській області наші воїни збили ворожий гелікоптер. Ворог намагався атакувати позиції наших військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

"Ворожа ж спроба нанести авіаційні удари по наших позиціях на Херсонщині була присічена. Ворожий гелікоптер знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - пише пресслужба командування.

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 110 вогневих завдань й відпрацювали 2 удари авіацією по системах протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українським військовим вдалося збити ворожу ціль над Рівненською областю. Тим часом ППО у Житомирській області спрацювала на нерозпізнаний літальний апарат

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