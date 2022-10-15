ВСУ показали видео уничтожения вражеского вертолета на юге Украины (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сбитую вражескую цель на свой счет записали военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задачи в оперативном подчинении воздушного соединения "Юг".

Ранее мы писали, что в Херсонской области украинские воины сбили вражеский вертолет. Враг пытался атаковать позиции наших военных.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинским военным удалось сбить враждебную цель над Ровенской областью. Тем временем ПВО в Житомирской области сработало на нераспознанный летательный аппарат.

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