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ВСУ показали видео уничтожения вражеского вертолета на юге Украины (видео)

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Суббота 15 октября 2022 20:28
ВСУ показали видео уничтожения вражеского вертолета на юге Украины (видео) Фото: ВСУ сбили вражеский вертолет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные вчера ночью уничтожили вражеский ударный вертолет, предположительно Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сбитую вражескую цель на свой счет записали военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задачи в оперативном подчинении воздушного соединения "Юг".

Ранее мы писали, что в Херсонской области украинские воины сбили вражеский вертолет. Враг пытался атаковать позиции наших военных.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинским военным удалось сбить враждебную цель над Ровенской областью. Тем временем ПВО в Житомирской области сработало на нераспознанный летательный аппарат.

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