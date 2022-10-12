В Житомирській області ППО спрацювала на нерозпізнаний літальний апарат

У середу, 12 жовтня, у Житомирській області спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Більш докладна інформація буде згодом після детального вивчення території спеціалістами", - додав очільник ОВА.

За словами Бунечка, протиповітряна оборона відпрацювала по нерозпізнаному літальному апарату.

"Сьогодні ввечері на Житомирщині попередньо спрацювали сили ППО", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ збили ворожу ціль у небі над Рівненською областю.

Також ЗСУ збили ударний безпілотник росіян у небі над Херсонською областю.

Також, 13 вересня поблизу Куп'янська Харківської області українські військові могли збити перший іранський ударний безпілотник, який викоритовували росіяни.

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