Фото: ЗСУ збили ворожу ціль у небі над Рівненською областю (GettyImages)

У середу, 12 жовтня, українським військовим вдалося збити ворожу ціль над Рівненською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля.