ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ збили ворожу ціль у небі над Рівненською областю

Новость на русском →
Україна, Середа 12 жовтня 2022 20:51
ЗСУ збили ворожу ціль у небі над Рівненською областю Фото: ЗСУ збили ворожу ціль у небі над Рівненською областю (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 12 жовтня, українським військовим вдалося збити ворожу ціль над Рівненською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля.

За словами Коваля, завдяки зусиллям Збройних сил України ти протиповітряній обороні вдалося ліквідувати російську ціль над регіоном.

"Друзі, під час крайньої повітряної тривоги на півночі Рівненщини було збито ворожу ціль", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ збили ударний безпілотник росіян у небі над Херсонською областю.

Також, 13 вересня поблизу Куп'янська Харківської області українські військові могли збити перший іранський ударний безпілотник, який викоритовували росіяни.

Раніше ЗСУ збили ворожий безпілотник "Картограф" над Миколаївською областю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область Війна в Україні
NEWS
Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО
Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході
Юлія Акимовакоресподент Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході