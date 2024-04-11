ЗСУ показали відео роботи на бойових броньованих машинах AMX-10 RC

Як повідомляє РБК-Україна, відео використання техніки було опубліковано в Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, у війську AMX іноді називають "колісним танком". Попри те, що основне призначення AMX - розвідувальні дії, наразі ця техніка виконує задачі саме як засіб вогневої підтримки.

"Вона легка, маневрена і прохідна. Найбільше подобається її скорострільність - це одна з переваг AMX", - розповіли військові.

AMX-10 RC - це французька бойова броньована машина виробництва GIAT Industries для розвідувальних цілей. Її також називають колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком.

Вперше була представлена французькій армії 1981 року. Її основним бойовим озброєнням є точна 105-мм гармата F2 BK MECA L/47, доповнена універсальним 7,62-мм кулеметом NF1 або 12,7-мм великокаліберним кулеметом M2HB для підвищення вогневої потужності.

AMX-10 RC

Раніше РБК-Україна повідомляло, що легкі французькі танки AMX-10 RC вже прибули до України, а частина з них перебуває на передовій.

У лютому минулого року повідомлялось, що Франція відправила в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання цих машин.

На початку січня 2023 року президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні легких танків AMX10-RC.

Більш детально про французькі колісні танки, які отримала наша країна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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