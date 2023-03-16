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Легкі танки AMX-10RC прибули в Україну, частина вже на передовій, - Міноборони Франції

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Україна, Четвер 16 березня 2023 15:41
Легкі танки AMX-10RC прибули в Україну, частина вже на передовій, - Міноборони Франції Фото: AMX-10RC (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Легкі французькі танки AMX-10 RC вже прибули до України, а частина з них перебуває на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, яку приводить Le Figaro.

"Розвідувальні бронемашини AMX-10 RC, обіцяні Францією на початку січня, щойно прибули в Україну", - йдеться у заяві.

За його словами, деякі з них вже були відправлені на передову.

Відправка повинна була відбутися через два місяці після оголошення, щоб підготувати екіпажі та навчити їх у Сомюрській кавалерійській школі та в таборі Канжуерс, потім відправити легкі танки.

"Я розглядаю можливість проведення другої хвилі сесій. Я готую низку рішень для президента Франції Емманюеля Макрона, бо про ці легкі танки починає добре дбати український партнер", - додав міністр.

У лютому повідомлялось, що Франція відправила в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання цих машин.

На початку січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні легких танків AMX10-RC.

Більш детально про французькі колісні танки, які отримала наша країна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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