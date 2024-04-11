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ВСУ показали видео работы на боевых бронированных машинах AMX-10 RC

Четверг 11 апреля 2024 19:42
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ВСУ показали видео работы на боевых бронированных машинах AMX-10 RC Фото: AMX-10 RC (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные на войне начали использовать боевые фанцузские бронированные машины AMX-10 RC.

Как сообщает РБК-Украина, видео использование техники было опубликовано в Telegram-канале Стратком ВСУ.

Как рассказали в ведомстве, в армии AMX иногда называют "колесным танком". Несмотря на то, что основное предназначение AMX - разведывательные действия, эта техника выполняет задачи именно как средство огневой поддержки.

"Она легкая, маневренная и проходная. Больше всего нравится ее скорострельность – это одно из преимуществ AMX", – рассказали военные.

AMX-10 RC – это французская боевая бронированная машина производства GIAT Industries для разведывательных целей. Ее также называют колесным истребителем танков или даже легким танком.

Впервые была представлена французской армии в 1981 году. Ее основным боевым вооружением является точная 105-мм пушка F2 BK MECA L/47, дополненная универсальным 7,62-мм пулеметом NF1 или 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом M2HB для повышения огневой мощи.

AMX-10 RC

Ранее РБК-Украина сообщало, что легкие французские танки AMX-10 RC уже прибыли в Украину, а часть находится на передовой.

В феврале прошлого года сообщалось, что Франция отправила в Украину первую партию из 14 легких танков AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения этих машин.

В начале января 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине легких танков AMX10-RC.

Более подробно о французских колесных танках, которые получила наша страна, можете узнать в материале РБК-Украина.

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