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В ЗСУ показали, як з одного пострілу знищили російську БМП (відео)

Фото: в ЗСУ показали, як з одного пострілу знищили російську БМП (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці показали, як знищили чергову бойову машину піхоти російських окупантів. Ворожу ціль вразили з одного пострілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 66-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

На відео помітно, як українські бійці виявили ворожу ціль та націлилися на неї. Після чого українські бійці вдарили по БМП. Машину окупантів було знищено точним влучанням.

Також можна помітити, що росіяни намагалися сховати БМП у залишках посадки на фронті, але цього ворогу не вдалося.

Де саме була знищена бойова машина армії РФ у прес-службі бригади не вказують.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 7373 бойових броньованих машин.

Також ми писали, що українські військові виявили позиції ворожої БМП на Бахмутському напрямку та знищили її.

Додамо, раніше українські артилеристи розповіли, як знищили три ворожі БМП.

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Збройні сили УкраїниБМПВійська РФВійна Росії проти України