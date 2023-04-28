Знищено три ворожі БМП та танк. Артилеристи показали відео обстрілу окупантів

Українські артилеристи атакували російських окупантів на фронті. Захисники знищили три ворожі БМП та танк ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ України.

"Спільна робота артилеристів Великокнязівської бригади та 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували 510 росіян, а також знищили 16 ББМ ворога.

Також у Нацгвардії повідомили, що захисники утримали життєво важливі шляхи на заході Бахмута.

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