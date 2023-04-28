Знищено три ворожі БМП та танк. Артилеристи показали відео обстрілу окупантів
Фото: артилеристи показали відео обстрілу окупантів (GettyImagеs)
Українські артилеристи атакували російських окупантів на фронті. Захисники знищили три ворожі БМП та танк ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ України.
"Спільна робота артилеристів Великокнязівської бригади та 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували 510 росіян, а також знищили 16 ББМ ворога.
Також у Нацгвардії повідомили, що захисники утримали життєво важливі шляхи на заході Бахмута.
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