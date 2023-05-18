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В ВСУ показали, как из одного выстрела уничтожили российскую БМП (видео)

Фото: в ВСУ показали, как из одного выстрела уничтожили российскую БМП (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы показали, как уничтожили очередную боевую машину пехоты российских оккупантов. Вражескую цель поразили из одного выстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

На видео заметно, как украинские бойцы обнаружили вражескую цель и нацелились на нее. После чего украинские бойцы ударили по БМП. Машина оккупантов была уничтожена точным попаданием.

Также можно заметить, что россияне пытались скрыть БМП в остатках посадки на фронте, но им этого не удалось.

Где именно была уничтожена боевая машина армии РФ в пресс-службе бригады не указывают.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 7373 боевых бронированных машин.

Также мы писали, что украинские военные обнаружили позиции вражеской БМП на Бахмутском направлении и уничтожили ее.

Добавим, ранее украинские артиллеристы рассказали, как уничтожили три вражеских БМП.

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