ЗСУ знищили ворожу БМП на Бахмутському напрямку (відео)
Українські військові виявили позиції ворожої БМП на Бахмутському напрямку та завдали ударів по ній. Внаслідок цього бойова машина росіян була знищена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.
"Мінус БМП ворога", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада допомогла аеророзвідкою бійцям 45 окремої артилерійської бригади Збройних сил України.
У Сухопутних військах додали, що це відбулось на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, що бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади на Донецькому напрямку знищили російський танк.
Українські захисники влучними ударами знищили танк Т-80 росіян, який намагався вести вогонь по позиціях ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.