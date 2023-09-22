У ЗСУ підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі

Українські військові підтвердили ураження штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
Сьогодні в Севастополі та інших частинах тимчасово окупованого півострова лунали вибухи.
Зокрема, у Севастополі повідомили про ураження штабу Чорноморського флоту РФ. На опублікованих у мережі знімках видно, що будівля значно пошкоджена.
У Міноборони РФ заявляли, що через атаку нібито загинув військовослужбовець.
У місті навіть включили сирену та евакуювали дітей із дитячих садків та студентів. Також перекривали дороги.
Більше про ситуацію у Криму читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.