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У ЗСУ підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі

Фото: у ЗСУ підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі (facebook.com/OleksiiTselik)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові підтвердили ураження штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Атака на Крим

Сьогодні в Севастополі та інших частинах тимчасово окупованого півострова лунали вибухи.

Зокрема, у Севастополі повідомили про ураження штабу Чорноморського флоту РФ. На опублікованих у мережі знімках видно, що будівля значно пошкоджена.

У Міноборони РФ заявляли, що через атаку нібито загинув військовослужбовець.

У місті навіть включили сирену та евакуювали дітей із дитячих садків та студентів. Також перекривали дороги.

Більше про ситуацію у Криму читайте у матеріалі РБК-Україна.

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