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В ВСУ подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе

Фото: в ВСУ подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе (facebook.com/OleksiiTselik)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные подтвердили поражение штаба командования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Атака на Крым

Сегодня в Севастополе и других частях временно оккупированного полуострова раздавались взрывы.

В частности, в Севастополе сообщили о поражении штаба Черноморского флота РФ. На опубликованных в сети снимках видно, что здание значительно повреждено.

В Минобороны РФ заявляли, что из-за атаки якобы погиб военнослужащий.

В городе даже включили сирену и эвакуировали детей из детских садов и студентов. Также перекрывали дороги.

Больше про ситуацию в Крыму читайте в материале РБК-Украина.

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