В ВСУ подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе

Украинские военные подтвердили поражение штаба командования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Сегодня в Севастополе и других частях временно оккупированного полуострова раздавались взрывы.
В частности, в Севастополе сообщили о поражении штаба Черноморского флота РФ. На опубликованных в сети снимках видно, что здание значительно повреждено.
В Минобороны РФ заявляли, что из-за атаки якобы погиб военнослужащий.
В городе даже включили сирену и эвакуировали детей из детских садов и студентов. Также перекрывали дороги.
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