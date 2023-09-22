ua en ru
Пт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що відбувається у Севастополі: відео із соцмереж

Севастополь, П'ятниця 22 вересня 2023 14:34
UA EN RU
Що відбувається у Севастополі: відео із соцмереж Фото: у Севастополі атакований штаб флоту РФ (російські Telegram-канали)
Автор: Наталія Юрченко

Штаб Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі був атакований 22 вересня. У мережі публікують відео напівзруйнованої будівлі.

РБК-Україна зібрало найяскравіші відео з соцмереж у матеріалі нижче.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали "Кримський вітер", "Крим. Реалії", "ЧП/Крым".

Вибухи вдруге за добу

Сьогодні в окупованому Севастополі дві з початку доби чули вибухи. Спочатку звуки вибухів пролунали зранку, а тоді після 13:30.

На тлі вибухів над Севастопольською бухтою помітили дим. Ймовірно, окупанти увімкнули димову завісу.

"Приліт" по штабу

Пізніше у мережі повідомили, що був атакований штаб Чорноморського флоту Росії, а у центрі Севастополя почав здійматися дим.

У мережі також опублікували наслідки удару по штабу. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що будівля значно пошкоджена.

Центр міста перекрили

Після "прильоту" окупанти перекрили центр Севастополя, а у місті пролунала сирена. У мережі повідомляють, що дітей та студентів почали евакуювати.

Тим часом окупаційна влада пише про загрозу нового удару, а пропагандисти заявили про нібито шістьох поранених.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Севастопіль Крым
NEWS
Зеленський пообіцяв звільнення Бахмуту та ще двох ключових міст
Зеленський пообіцяв звільнення Бахмуту та ще двох ключових міст
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою