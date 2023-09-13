У ЗСУ підтвердили удар по російських кораблях та порту Севастополя

"Вранці 13 вересня ЗСУ завдали успішних ударів по засобах ВМС та портовій інфраструктурі окупантів у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про удар по Севастополю

Вночі 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони РФ заявило про атаку. Як стверджують росіяни, 10 крилатих ракет намагалися вдарити по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, сім з них нібито збили.

Після атаки на території Севастопольського морського заводу виникла пожежа, її зафіксували супутники NASA. Вогонь спалахнув у Південній та Корабельній бухтах Севастополя.

Головне управління розвідки Міноборони у коментарі РБК-Україна підтвердило, що у Севастополі було уражено великий десантний корабель та підводний човен росіян. За повідомленнями з мережі відомо, що пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.