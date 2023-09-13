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У ЗСУ підтвердили удар по російських кораблях та порту Севастополя

Фото: ЗСУ підтвердили, що вдарили по Севастополю (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Збройні сили України підтвердили удар по окупованому Севастополю вранці 13 вересня. Уражено російські кораблі та порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

"Вранці 13 вересня ЗСУ завдали успішних ударів по засобах ВМС та портовій інфраструктурі окупантів у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя", - йдеться у повідомленні.

 

Що відомо про удар по Севастополю

Вночі 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони РФ заявило про атаку. Як стверджують росіяни, 10 крилатих ракет намагалися вдарити по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, сім з них нібито збили.

Після атаки на території Севастопольського морського заводу виникла пожежа, її зафіксували супутники NASA. Вогонь спалахнув у Південній та Корабельній бухтах Севастополя.

Головне управління розвідки Міноборони у коментарі РБК-Україна підтвердило, що у Севастополі було уражено великий десантний корабель та підводний човен росіян. За повідомленнями з мережі відомо, що пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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