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В ВСУ подтвердили удар по российским кораблям и порту Севастополя

Фото: ВСУ подтвердили, что ударили по Севастополю (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Вооруженные силы Украины подтвердили удар по оккупированному Севастополю утром 13 сентября. Поражены российские корабли и порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"Утром 13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре оккупантов в Корабельной бухте временно оккупированного Севастополя", - говорится в сообщении.

 

Что известно об ударе по Севастополю

Ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Позже Минобороны РФ заявило об атаке. Как утверждают россияне, 10 крылатых ракет пытались ударить по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, семь из них якобы сбили.

После атаки на территории Севастопольского морского завода возник пожар, его зафиксировали спутники NASA. Огонь вспыхнул в Южной и Корабельной бухтах Севастополя.

Главное управление разведки Минобороны в комментарии РБК-Украина подтвердило, что в Севастополе был поражен большой десантный корабль и подводная лодка россиян. По сообщениям из сети известно, что повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

Больше о ночных событиях в Севастополе и повреждениях кораблей - в материале РБК-Украина.

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