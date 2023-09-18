ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою в Донецькій області (відео)

"Український прапор над населеним пунктом Андріївка здійнято! Відвойовано підрозділами Третьої окремої штурмової бригади", - зазначили бійці.

Зазначимо, що окупанти досі намагаються штурмувати населений пункт та постійно накривають його вогнем.

Фото: ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою (t.me/II_mechanized_battalion_zsu)

Звільнення Андріївки

14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомиоа, що наші захисники звільнили Андріївку. Проте пізніше інформацію спростували бійці третьої окремої штурмової бригади, які наголосили на тому, що бої за населений пункт все ж продовжуються.

Але на наступний день підрозділ підтвердив деокупацію Андріївки. Військові також показали відео боїв за населений пункт.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення населеного пункту є вагомим та потрібним для України результатом на Бахмутському напрямку.

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