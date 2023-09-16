Імла та суворі бої. Військові показали, як визволяли Андріївку

Українські захисники показали відео, яке було знято під час боїв за Андріївку Донецької області. Населений пункт наші воїни извільнили 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ої окремої штурмової бригади.

"Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля боя — у населеному пункті, який кишить росіянами", - пише пресслужба.

Звільнення Андріївки

14 вересня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наші захисники нібито повністю звільнили Андріївку від російський терористів. Згодом інформація була спростована бійцями третьої окремої штурмової бригади, які наголосили на тому, що бої за населений пункт все ж продовжуються.

Водночас вже на наступний день підрозділ підтвердив деокупацію Андріївки.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, звільнення населеного пункту є вагомим та потрібним Україні результатом на Бахмутському напрямку.